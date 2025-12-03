Staffette e Quadarella: l’Italia cala già il tris!  

Bisognava tornare in Polonia per sfatare un tabù. Il fil rouge tra Stettino 2011 e Lublino 2025 è una vasca corta polacca con un oro continentale nella 4x50 stile libero uomini. Da 14 anni mancava il podio più alto al quartetto del Belpaese, che dall’edizione 2013 a Herning era sempre in top-3. Cinque argenti e un bronzo il bilancio da quei campionati in Danimarca all’ultimo a Otopeni due anni fa. Ieri si è trovato un modo per riscrivere la storia. A da