Staffette e Quadarella: l’Italia cala già il tris!  

La 4x50 uomini d’oro dopo 14 anni, le donne si tingono d’argento. Come pure la romana nei 400 stile
Giandomenico Tiseo
1 min
Nuoto
Staffette e Quadarella: l’Italia cala già il tris!  © EPA

Bisognava tornare in Polonia per sfatare un tabù. Il fil rouge tra Stettino 2011 e Lublino 2025 è una vasca corta polacca con un oro continentale nella 4x50 stile libero uomini. Da 14 anni mancava il podio più alto al quartetto del Belpaese, che dall’edizione 2013 a Herning era sempre in top-3. Cinque argenti e un bronzo il bilancio da quei campionati in Danimarca all’ultimo a Otopeni due anni fa. Ieri si è trovato un modo per riscrivere la storia. A da

