Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Più veloce di così... L’Italia è mondiale

Deplano, Zazzeri, Di Pietro e Curtis  siglano 1’27”26 nella 4x50 sl mista  È il 27° primato della storia azzurra
Giandomenico Tiseo
1 min
Più veloce di così... L’Italia è mondiale

Un’Italia che sa fare squadra. La terza giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino, in Polonia, ha il sapore del già visto e sentito per la selezione del Bel Paese. Sì, perché questa competizione è sempre più quella delle staffette per la formazione guidata dal direttore tecnico, Cesare Butini. Il bottino è salito a cinque podi, di cui 3 ori 2 argenti (secondo posto nel medagliere alle spalle dell’Olanda). Ebbene,

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS