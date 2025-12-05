Più veloce di così... L’Italia è mondiale

Un’Italia che sa fare squadra. La terza giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino, in Polonia, ha il sapore del già visto e sentito per la selezione del Bel Paese. Sì, perché questa competizione è sempre più quella delle staffette per la formazione guidata dal direttore tecnico, Cesare Butini. Il bottino è salito a cinque podi, di cui 3 ori 2 argenti (secondo posto nel medagliere alle spalle dell’Olanda). Ebbene,