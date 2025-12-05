Europei, l'Italnuoto risponde presente: cinque azzurri in semifinale. E stasera tocca a Ceccon

Sono cinque gli italiani a qualificarsi per le semifinali nelle batterie agli Europei in vasca corta di Lublino. Sara Curtis torna in acqua, dopo l'oro con record del mondo nella 4x50sl mista, e migliora il personale nei 100 stile libero (52"29), facendo segnare il terzo tempo complessivo. Fuori invece la 14enne Alessandra Mao, che però lima più di un secondo dal suo precedente primato e chiude in 53"73. Nella stessa gara al maschile passano il turno sia Carlos D'Ambrosio (46"20) sia Manuel Frigo , che scende per la prima volta in carriera sotto i 47" (46"65). Bene nei 200 misti anche Anita Gastaldi (2'09"81, decima) e, tra gli uomini, Alberto Razzetti , secondo senza forzare (1'54"05).

L'Italnuoto c'è. E stasera tocca a Ceccon e Quadarella

Insomma ancora squilli importanti dell'Italnuoto per una quarta serata dei 23esimi campionati europei di Lublino, che si preannuncia vibrante. C'è attesa, infatti, per le finali di Thomas Ceccon e Lorenzo Mora nei 100 dorso, di Simone Stefanì e Michele Busa nei 100 farfalla, di Simona Quadarella negli 800 stile libero e di Gabriele Mancini nei 200 rana. Tutto in diretta su Raisport dalle 18.55.200 misti. Avvio di mattinata con i 200 misti. Non conosce stanchezza Anita Gastaldi, praticamente sempre in gara in questi giorni, che si qualifica per la semifinale. Brava la 22enne cuneese di Bra - tesserata per Carabinieri e VO2 Torino, seguita da Fabrizio Clari - che in 2'09"81 è decima; in testa c'è l'olandese Maritt Steenbergen, oro con record europeo nei 100 farfalla e nei 100 misti, in 2'08"20. Il programma di semifinali e finali è previsto per questa sera, a partire dalle 19, con grande attesa per Ceccon e Quadarella nelle rispettive discipline.