Vasca corta, Ceccon oro europeo nei 100 dorso: "Sono venuto qui per vincere"

Per la prima volta nella storia degli Europei di nuoto in vasca corta l' Italia vince la medaglia d'oro nei 100 dorso: l'impresa è firmata da Thomas Ceccon (49"29), mentre chiude al quinto posto l'altro azzurro Lorenzo Mora (49"95). Una gara avvincente e piena di colpi di scena quella che va a prendersi il 24enne veneto che in avvio fa i conti con la partenza lanciata del rumeno Popescu , primo a metà gara, ma poi addirittura sesto (49"97) al traguardo. Ceccon tocca in testa ai 75 metri e poi stringe i denti per difendersi dagli attacchi del francese Mewen Tomac il quale si deve poi accontentare della medaglia d'argento in 49"46. Terzo posto e bronzo per il britannico Oliver Morgan (49"68).

Le parole di Ceccon

"Sono venuto qui per vincere, per ora due gare due ori, quindi a posto e sono anche il primo italiano della spedizione a fare oro individuale". C'è qui tutta la soddisfazione di Thomas Ceccon che ai microfoni di Rai Sport parla in zona mista dopo aver vinto la medaglia d'oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino. "Avevo detto che il francese (Tomac ndr) e Oliver Morgan potevano andare forte, io ho fatto una gara buona anche se sono calato un po' di frequenza nell'ultimo 25" commenta Ceccon. Soddisfatto anche l'altro azzurro, Lorenzo Mora, che ha chiuso al quinto posto: "Va benissimo, ero venuto per nuotare sotto i 50 secondi, di pochissimo ce l'ho fatta. Col senno di poi potevo provare a passare più forte, ma sono un po' stanchino e comunque felice per il risultato. Il podio è lontano, sapevo sarebbe stato difficile, però non posso che ritenermi soddisfatto".