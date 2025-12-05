Europei di nuoto, medaglia e altro record per Quadarella: “Non pensavo di riuscire…”

Le parole di Quadarella

"Sono veramente contenta, non pensavo potessi migliorare così adesso, ho abbassato di quasi 5 secondi il mio personale". E' la soddisfazione di Simona Quadarella, dopo la medaglia d'argento negli 800 stile libero donne agli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino. "Forse ho preso tanta consapevolezza e sicuramente il lavoro che sto facendo mi sta facendo bene. Poi voglio continue conferme perchè venivo da tanti anni con Christian (Minotti ndr) e ho cambiato allenatore quindi cerco conferma che sia la scelta giusta anche se questa estate ce l'avevo già avuta. Adesso tra stato fisico e mentale c'è un bel equilibrio".