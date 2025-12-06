Sara Curtis, Pellegrini cancellata: altro record italiano nei 100 stile libero e bronzo all'Europeo

Sara Curtis meglio di Federica Pellegrini

Una classe immensa, un'eleganza in acqua da libellula e motivazioni sempre in crescita e vive. Sara Curtis, in una serata da wonder woman, non solo vince il bronzo nei 100 stile libero ma va ben oltre: si tratta infatti di una medaglia storica per l’Italnuoto perché mai vista nella distanza. Una finale perfetta quella della cuneese che cancella il 52"10 di Federica Pellegrini registrato alla Coppa Brema nel 2019. La 19enne di Savigliano - tesserata per Esercito e CS Roero, allenata in Italia da Thomas Maggiora - passa a metà gara in 24"81 e chiude in crescendo con un ultimo venticinque in 13"19, fondamentale per evitare il ritorno della britannica Eva Okaro, quarta in 51"63. Un europeo incredibile quello della piemontese - oro con la 4x50 sl mixed, con la 4x50 mista mixed e argento con la 4x50 sl - in una serata da incorniciare; perché in apertura di serata Curtis ha conquistato il pass per la finale dei 50 stile e quello dei 50 dorso - entrambi con record italiano - e il tutto in novantacinque minuti, per l’azzurra da settembre trasferitasi alla Virginia University dov’è seguita da Todd DeSorbo.

La gioia di Sara Curtis

"Sono contentissima, perché sono raffreddata da qualche giorno e il programma di questi europei non è ottimale per me - spiega Curtis alla Rai - Non posso che essere felice per la mia prima medaglia individuale internazionale. Sono stanchissima ma orgogliosa di quello che sto facendo".