Curtis strepitosa: suoi i 50 dorso con record europeo. Oro Cerasuolo, tutte le medaglie

LUBLINO (Polonia) - Più forte della febbre che l'ha colpita nella serata di sabato. Sara Curtis è oro nei 50 dorso con il record europeo in 25"49 che cancella il 25"60 siglato dall'olandese Kira Toussiant nel 2020 a Budapest. Alle sue spalle ci sono la francese Analia Pigree in 25"96 e l'olandese Maaike De Waard in 25"97. " Sono troppo contenta del record e di tutto quello che sta avvenendo in questo europeo - spiega a caldo la velocistà piemontese -. Un record del genere non me l'aspettavo ".

Curtis argento nei 50 stile libero

Ancora una medaglia per Sara Curtis. L'atleta piemontese ha conquistato l'argento (a parimerito con la francese Beryl Gastaldello) nei 50 stile libero vinta dalla polacca Katrina Wasick. Quarto posto per l'altra azzurra in gara, Silvia Di Pietro. "È stato molto divertente. Sono contenta per l'oro nel dorso e per il record europeo. I 50 stile sono stata una sfida e sono contenta per essere riuscita a raggiungere entrambi i miei obiettivi". Queste le parole, ai microfoni di RaiSport, di Sara Curtis.

Cerasuolo oro nei 50 rana, bronzo a Martinenghi

Simone Cerasuolo (GS Fiamme Oro/Imolanuoto) è medaglia d'oro nei 50 rana: 25"67 (record italiano) il tempo del romagnolo, che tiene testa al turco Huseyin Emre Sakci, argento in 25"85. Bronzo per Nicolò Martinenghi (CC Aniene) in 25"86, con un ottimo ritorno. "Sono contento per la medaglia ma assolutamente non soddisfatto per la gara. Sono un po' preoccupato, dal primo metro nel riscaldamento mi sentivo veramente male, totalmente vuoto. Comunque è una medaglia, sono contentissimo, se a gennaio 2025 mi avessero detto che avrei vinto Mondiale ed Europeo avrei mandato tutti a quel paese. Invece è successo". Così Simone Cerasuolo ai microfoni di Rai Sport. E Nicolò Martinenghi: "Va benissimo la medaglia, era importante perché se non ricordo male credo sia il tredicesimo appuntamento di fila dove vado a medaglia, per me era essenziale portare a casa una medaglia individuale. Ma non posso essere soddisfatto della gara, non ero lucido, ho fatto un errore nella virata. L'importante è aver lottato con le armi che avevo, è stata una settimana molto difficile. Oggi salire sul podio è una carica emotiva che mi porta avanti. Ora io e Simone condivideremo una sessione di allenamenti negli Usa a inizio 2026, sarà motivante e non vedo l'ora".

Lazzari bronzo nei 50 dorso

Francesco Lazzari ha vinto la medaglia di bronzo nei 50 dorso agli Europei di nuoto in vasca corta che si concludono oggi a Lublino, in Polonia. L'azzurro ha chiuso terzo con il tempo di 22"76 alle spalle dell'estone Ralf Tribuntsov, oro in 22"68, e del ceco Miroslav Knedla, argento in 22"69. Finisce ai piedi del podio l'altro azzurro in finale, Lorenzo Mora, quarto in 22"83. "Sono contentissimo, prima medaglia individuale alla prima esperienza, non posso che essere soddisfatto, forse ho un po' sbagliato l'arrivo, sono arrivato un po' lungo, ma sono contentissimo - ha dichiarato Lazzari ai microfoni Rai Sport - Non lo do a vedere ma sono emozionato".

Quadarella: oro nei 1500!

Simona Quadarella ha vinto per la prima volta in carriera i 1500 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta che si chiudono oggi a Lublino, in Polonia. L'azzurra ha trionfato con il tempo di 15'29'93, sbaragliando la concorrenza con la tedesca Maya Werner argento a oltre 17 secondi (15'47"00) e l'ungherese Ajna Kesely bronzo in 15'51"73. La nuotatrice azzurra: "Sono molto contenta per la vittoria, è la prima volta che vinco i 1500 in vasca corta. Speravo di poter fare un tempo migliore, ma gareggiare da sola non è facile. La gara è stata molto faticosa e già a 500 metri sentivo un po' la fatica. Sono stati degli Europei bellissimi, non mi aspettavo di andare così forte nei 400 e negli 800. Sto avendo conferme che sto facendo un ottimo lavoro e mi dà tanta fiducia per il futuro".