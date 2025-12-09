Curtis, la predestinata. Butini: "Sara lanciata sulla via per i Giochi”

Viaggia come un motorino, Sara Curtis . Da qualche mese a questa parte, poi, viaggia anche su un motorino. Già: uno dei primi investimenti fatti negli Stati Uniti, dove l’astro nascente del nuoto azzurro si è trasferita ad agosto - nel giorno del 19° compleanno, coincidenza piuttosto evocativa - per imprimere un’ulteriore accelerata al proprio percorso di crescita. Un salto geografico e concettuale mica indifferente: da Genola, 2.500 abitanti, paesino in provincia di Cuneo dove è andata a scuola, fino alla Virginia University, 27.000 studenti e altri 2.000 dipendenti, dove sta frequentando (anche) l’università delle bracciate e delle virate. Una città a se stante, in sostanza, motivo alla base dell’acquisto su due ruote della portacolori dell’Esercito. Quattro mesi di frequenza sono ancora pochi, ma i risultati paiono piuttosto interessanti. La cuneese - papà ciociaro e mamma nigeriana - non può essere annoverata tra le sorprese assolute dei recenti Europei in vasca corta, perché su di lei i riflettori sono accesi da tempo. Ma la rassegna continentale in Polonia l’ha consegnata a tutti gli effetti al grande nuoto: le prime medaglie individuali sul palcoscenico internazionale sono infatti coincise con un bottino finale di tre ori, sette podi complessivi e svariati record abbattuti, da quello mondiale nella staffetta 4x50 stile mista a quello europeo (seppur durato pochi minuti soltanto...) fruttato l’oro nei 50 dorso.

"Sara sulla via dei Giochi"

Nessuno si è davvero stupito delle prestazioni dell’azzurra, tante e tali sono le aspettative sul suo conto. Ma tutti ne sono rimasti, al contempo, ammirati. “Sara è lanciata verso un percorso molto importante: dobbiamo sostenerla in ogni modo, farle sentire la nostra vicinanza durante la sua preparazione - le parole di Cesare Butini, del direttore tecnico della Nazionale -. È sulla strada giusta, soprattutto pensando alle gare sui 50, in ottica olimpica. Con lei e con D’Ambrosio, l’Italia può guardare a Los Angeles 2028 con grande fiducia. Il gap tra noi e movimenti come quelli di Cina, Australia o Stati Uniti, al femminile, è determinato soprattutto dalle individualità: Curtis, che adesso si allena con loro, ritengo possa trarre spunto da quel contesto”. E il doppio podio individuale, tanto a dorso quanto a stile, è già lì a testimoniarlo. A dispetto delle condizioni non ottimali con cui la 19enne di Savigliano si è presentata domenica in vasca a Lublino: “Se penso a come stavo in mattinata, quasi non ci credo alle due medaglie nel giro di pochi minuti: mi sono voluta mettere alla prova ed è andata piuttosto bene - le sue parole al termine della rassegna continentale -. È stata una settimana piena di soddisfazioni, che mi ripaga del lavoro che sto svolgendo negli Stati Uniti”.

Curtis fuori dalla comfort zone

Un percorso appena intrapreso, quello agli ordini di un vero e proprio “guru” del nuoto mondiale come Todd DeSorbo, allenatore - tra le altre - di fuoriclasse della disciplina del calibro di Gretchen Walsh e Kate Douglass. Tra un libro e l’altro di psicologia, facoltà cui è iscritta in Virginia, l’azzurra ha mandato in frantumi la “bolla” che si era costruita per andare alla scoperta di un mondo distante dalle sue abitudini e dalla sua comfort zone. Kick count, stroke count, respirazione: dettagli che prima erano tali e che adesso sono tutto. Per recuperare un centimetro, per buttare giù un centesimo. Nuovi stimoli, in definitiva, dentro e fuori dalla vasca, dove oggi condivide una stanza nel dormitorio dell’università con la “collega” bosniaca Lana Pudar. Quella è diventata la sua quotidianità e lì subito farà ritorno dopo la collezione di medaglie in Polonia, tanto che non prenderà parte agli Assoluti di Riccione al via nella giornata di giovedì. Nuoto e studio, studio e nuoto. Poi, a Natale, ci sarà tempo anche per far ritorno a casa. Lì dove tutto è cominciato, senza che servisse un motorino.