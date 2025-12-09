Paura Federica Pellegrini, la figlia in ospedale: "Quando succedono queste cose..."

Federica Pellegrini ha voluto condividere su instagram un momento particolarmente delicato che ha messo in allarme lei e la sua famiglia. La piccola Matilde, infatti, è stata portata in ospedale. Lo ha raccontato l'ex atleta pubblicando una foto che la ritrae in ospedale accanto alla bambina, intenta a coccolarla. "Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo...". La Divina è preoccupata per la salute della sua primogenita: " È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi!! Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco... Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava...".
Giunta rientra subito dalla Polonia
"L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura. Mia mamma le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale per tenerla sveglia ed eccoci qui …da ieri". La famiglia è riunita, è arrivato anche Matteo Giunta dalla Polonia, impegnato negli Europei in vasca corta. "E’ arrivato il Pappo e siamo qui per lei... aspettando di tornare a casa. E appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso ovviamente e speriamo non capiti più cuore mio".