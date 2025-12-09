Paura Federica Pellegrini, la figlia in ospedale: "Quando succedono queste cose..."

Federica Pellegrini ha voluto condividere su instagram un momento particolarmente delicato che ha messo in allarme lei e la sua famiglia. La piccola Matilde, infatti, è stata portata in ospedale. Lo ha raccontato l'ex atleta pubblicando una foto che la ritrae in ospedale accanto alla bambina, intenta a coccolarla. "Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo...". La Divina è preoccupata per la salute della sua primogenita: " È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi!! Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco... Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava...".