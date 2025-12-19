"Piovono Polpette", l'annuncio di Federica Pellegrini stupisce: "Ti aspettiamo piccolina"

Federica Pellegrini diventerà mamma per la seconda volta: la campionessa olimpica di nuoto ha annunciato di aspettare una bambina dal marito Matteo Giunta. I due sono già genitori di Matilde. "Piovono Polpette" scrive Federica Pellegrini sui social per accompagnare una foto in cui si vedono le sue mani, quelle di Matilde e quelle di Giunta sulla pancia nuda. Il resto del messaggio svela anche che sarà un fiocco rosa: "Ti aspettiamo piccolina", dice "Inaspettata come le sorprese più belle...". La voce circolava da qualche giorno (diffusa dalla newsletter di Gabriele Parpiglia) ma la conferma è arrivata dai diretti interessati con una tenera foto a tre. Anzi, a quattro. Federica Pellegrini è diventata mamma il 3 gennaio 2024. "La genitorialità è un percorso molto potente. Dall’inizio fino ad adesso, che Matilde ha quasi due anni, mi hanno detto: sarà sempre più complicato. Però è stato bello, molto. Non sempre facile, anche tra di noi" ha raccontato. Il parto è stato complicato, ma la felicità è stata immensa… e ora diventerà doppia.