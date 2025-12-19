Tuttosport.com
"Piovono Polpette", l'annuncio di Federica Pellegrini stupisce: "Ti aspettiamo piccolina"

"Piovono polpette" ha scritto la Divina. Tanti i commenti sulla bacheca social, Melissa Satta ha subito messo una faccina con i cuori
2 min
"Piovono Polpette", l'annuncio di Federica Pellegrini stupisce: "Ti aspettiamo piccolina"

Federica Pellegrini diventerà mamma per la seconda volta: la campionessa olimpica di nuoto ha annunciato di aspettare una bambina dal marito Matteo Giunta. I due sono già genitori di Matilde. "Piovono Polpette" scrive Federica Pellegrini sui social per accompagnare una foto in cui si vedono le sue mani, quelle di Matilde e quelle di Giunta sulla pancia nuda. Il resto del messaggio svela anche che sarà un fiocco rosa: "Ti aspettiamo piccolina", dice "Inaspettata come le sorprese più belle...". La voce circolava da qualche giorno (diffusa dalla newsletter di Gabriele Parpiglia) ma la conferma è arrivata dai diretti interessati con una tenera foto a tre. Anzi, a quattro. Federica Pellegrini è diventata mamma il 3 gennaio 2024. "La genitorialità è un percorso molto potente. Dall’inizio fino ad adesso, che Matilde ha quasi due anni, mi hanno detto: sarà sempre più complicato. Però è stato bello, molto. Non sempre facile, anche tra di noi" ha raccontato. Il parto è stato complicato, ma la felicità è stata immensa… e ora diventerà doppia.

Quanti messaggi sui social

E già piovono anche i messaggi sulla bacheca del profilo instagram. Victoria Cabello ha scritto: "Noooo Fede, che notizionaaaa, super felice per voi"Melissa Satta ha subito messo una faccina con i cuori. Quattri cuori per Flavia Pennetta. Occhi a cuore oer Federica Nargi. Anche il sindaco di Genova, Silvia Salis, ha postato i cuoricini. Pierluigi Pardo: "Qualitàààà", mentre l'ex sua collega, Tania Cagnotto: "Evvaiiiii!!! 2 femmine ❤️❤️a posto anche tu e soprattutto Matteo lo salutiamo definitivamente". Anche Diletta Leotta: "Che bellooooooooo". Ovviamente gli auguri della Federnuoto,

© RIPRODUZIONE RISERVATA

