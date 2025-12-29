Nuoto azzurro, un 2025 da urlo: l’Italia galleggia sulle medaglie 

Acqua, acqua, e l’Italia ci sguazza. Ci sguazza e riempie forzieri che non sono nemmeno pirateschi. Qui parliamo di gran nuotatori e tuffatori, ma pure di barche che scivolano veloci gestite da ottimi vogatori o timonieri. Quest’anno la gente del nuoto ha trovato il suo fattore “C”, che non vuol dire gran stellone piuttosto si associa a due nomi. Ovvero Simone Cerasuolo , 22 enne ranista di Imola che ha mostrato il bello della novità nei 50 rana dove ha trionfato in estate ai mondiali, vasca lunga, di Singapore e a dicembre nella vasca corta degli Europei di Lublino . Ma al Cerasuolo quest’anno si associa il bello della gioventù di Sara Curtis , studentessa di psicologia a Charlottesville in Virginia, padre piemontese e madre nigeriana, figlia di due mondi per un mappamondo di successi. Sara avrà 20 anni nel prossimo agosto, ma ha già detto alla Divina Pellegrini fatti più in là : i 100 sl oggi sono regno suo, avendole tolto i record in vasca lunga e corta con contorno di ori e bronzi. Sara nuota senza limiti: stile libero, dorso e farfalla. Gli Europei vasca corta sono stati il teatro delle meraviglie iniziate con bronzo e record italiano nei 100 sl e concluse con oro nei 50 dorso avvalorato dal record europeo e argento nei 50 sl.

Quanti giovani stanno emergendo

Mettiamoci anche primati e podi nelle staffette ed ecco la miglior fotografia di una ragazza felice nell’urlare “Mamma ce l’ho fatta!” con l’oro in mano e un’idea di incantevole futuro. Ormai sono decenni che il nuoto non abbandona il podio dei medagliati, che si parlasse di Rosolino, Brembilla e Fioravanti oppure della Divina Pellegrini con il seguito: Magnini e la Filippi, Ceccon, Martinenghi, Quadarella. Oggi altri giovani scalciano e nuotano per farsi largo. Carlos D’Ambrosio, 18enne di padre napoletano e madre cubana, che fila veloce nei 100 e 200 sl, ha vinto ori ai Mondiali giovani, ed è andato sul podio con le staffette nei Mondiali senior. Alessandra Mao è, invece, una 14enne con medaglie e primati giovanili nei 200 sl, e ricorda tanto la felice crescita di Federica Pellegrini. Medagliere ricco quello del nuoto al quale hanno contribuito i sostanziosi 20 podi degli Europei dove, per la prima volta, l’Italia ha conquistato 9 ori: a Curtis e Cerasuolo si sono aggiunti Quadarella, Razzetti, Ceccon, e quattro staffette. Tanto è bastato per ritrovarsi con il dolce in bocca rispetto a qualche amarognolo provocato dai Mondiali: Ceccon, che ha stoffa del fuoriclasse, è andato a podio nei 100 dorso (argento) e nei 50 farfalla (bronzo) ma stranamente perso colpi nei 200 dorso.

Dalle gioie alla triste vicenda di Filippo

La presenza in 25 finali testimonia la bontà del nostro nuoto dove «i giovani hanno aiutato gli anziani» ha raccontato il ct Butini. Ricordando che la Quadarella nel mezzofondo non ha fatto mancare argentea presenza e così Martinenghi nella rana (pure bronzo europeo) e Benedetta Pilato (bronzo): prima di finire in cronaca per l’accusa di furto divisa con Chiara Tarantino. E se nel nuoto di fondo, trainato dall’inesauribile Greg Paltrinieri, l’Italia è andata per argenti grazie al consistente apporto di Ginevra Taddeucci che ha interpretato la parte del capo cordata con 4 podi, senza dimenticare i successi Europei di entrambi nella 5 km, l’altro oro azzurro è arrivato dai tuffi di Chiara Pellacani e Matteo Santoro nel trampolino 3 metri sincro misto. Primo oro in assoluto per l’Italia dai tre metri. Chiara Pellacani, romana che studia psicologia negli Stati Uniti, con Santoro, un po’ socio nei tuffi e un po’ “fratello minore” nei rapporti di vita, ha ritrovato un bel podio dopo le delusioni di Parigi. Ed ha associato una medaglia di bronzo individuale da un metro. Davanti a lei c’è solo il ricordo di Tania Cagnotto. Il corposo bottino azzurro dell’acqua (19 medaglie) è stato arrotondato da Lucrezia Ruggiero con Enrica Piccoli e con Filippo Pelati che hanno conquistato argenti e bronzi nel nuoto artistico. L’unico mea culpa viene dalla pallanuoto: rimasta a secco. Ma c’è acqua e acqua e quella dove infilare i remi del canottaggio ha riportato a 7 anni fa quando, nell’equipaggio del 4 di coppia maschile, remava Filippo Mondelli. La storia di vita di Filippo si è spenta presto, ma il 4 di coppia, composto da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili e Andrea Panizza lo ha onorato andando a rivincere l’oro mondiale a Shanghai. Storie che disegnano una cartina d’Italia tra laghi e fiumi.