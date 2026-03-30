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Su Sky gli Europei di nuoto di Parigi

La manifestazione si terrà dal 31 luglio al 16 agosto. L'approfondimento su Sara Curtis
2 min
sky nuoto parigi
Su Sky gli Europei di nuoto di Parigi© LAPRESSE

TORINO - In arrivo un altro grande evento nella Casa dello Sport: Sky ha acquisito i diritti di trasmissione della 38esima edizione dei Campionati Europei di Nuoto, in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto 2026. Il prestigioso evento internazionale, in onda su Sky e in streaming su NOW, offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. ​La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via il 31 luglio con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l’Olympic Aquatic Centre. Dal 4 agosto, la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali.

Sky Sport seguirà l’intero evento con una copertura editoriale completa: oltre alle dirette dellegare, non mancheranno studi dedicati, analisi, approfondimenti, ospiti e interviste. Tra queste, anche quella esclusiva a Sara Curtis, giovane talento del nuoto italiano classe 2006, trale velociste più promettenti del panorama internazionale, in onda questa settimana su Sky Sport 24.​

 

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