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Pilato, è ancora aperto il cantiere dell’anima

Delusione nella prima giornata degli Assoluti a Riccione. Nei 100 rana Benedetta si fa beffare da Angiolini dopo una seconda vasca  in difficoltà
Giandomenico Tiseo
1 min
Pilato
Pilato, è ancora aperto il cantiere dell’anima© LAPRESSE

Non era questa la fotografia che ci si attendeva. Non era questa, soprattutto, la finale dei 100 rana che avrebbe dovuto segnare il definitivo ritorno ad alti livelli di Benedetta Pilato. Nella prima giornata degli Assoluti primaverili di Riccione, il cronometro e la vasca hanno raccontato una storia diversa, più complessa, fatta di segnali incoraggianti e di limiti ancora evidenti. La cronaca restituisce un verdetto chiaro: il pass europeo resta lontano. La vi

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