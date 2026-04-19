Paltrinieri torna e urla. Pilato vince e poi tace

C’è un filo sottile che lega due storie diverse, ma attraversate dalla stessa esigenza: ritrovare un senso. Nei Campionati Italiani di nuoto conclusi ieri a Riccione, quel filo passa da una parte per il tocco rapido e quasi trattenuto di Benedetta Pilato nei 50 rana, dall’altra per le bracciate ritrovate - e in parte riscoprire - di Gregorio Paltrinieri in vasca nei 1500 sl. Per la pugliese i 50 rana non erano soltanto una gara. Erano l&rsq