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Paltrinieri torna e urla. Pilato vince e poi tace

Greg si impone nei 1500 metri grazie all’inedito spunto nella volata finale: «Una dimostrazione a me stesso».  Benedetta fa suoi i 50 rana, ma dribbla le interviste...
Giandomenico Tiseo
1 min
Paltrinieri torna e urla. Pilato vince e poi tace© LAPRESSE

C’è un filo sottile che lega due storie diverse, ma attraversate dalla stessa esigenza: ritrovare un senso. Nei Campionati Italiani di nuoto conclusi ieri a Riccione, quel filo passa da una parte per il tocco rapido e quasi trattenuto di Benedetta Pilato nei 50 rana, dall’altra per le bracciate ritrovate - e in parte riscoprire - di Gregorio Paltrinieri in vasca nei 1500 sl. Per la pugliese i 50 rana non erano soltanto una gara. Erano l&rsq

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