Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Quadarella domina gli 800 stile libero al Settecolli: la romana chiude in 8'21"03

La padrona di casa si prende il primo posto al Foro Italico davanti a Sarah Dumont e Antonietta Cesarano
1 min
QuadarellaSettecolli
Quadarella domina gli 800 stile libero al Settecolli: la romana chiude in 8'21"03© EPA

ROMA - Simona Quadarella domina gli 800 stile libero femminili del Trofeo Settecolli 2026. La romana ferma il cronometro sull'8'21"03, precedendo la belga Sarah Dumont, seconda in 8'30"44, e Antonietta Cesarano, terza in 8'33"02 e di poco sopra al tempo limite per la qualificazione agli Europei di Parigi.

Le parole di Quadarella

"Le sensazioni erano completamente diverse rispetto ai 1500, non avevo ancora recuperato da ieri. Speravo di fare qualcosa di meno in termini di tempo, ma ci sta, perché sono in fase di preparazione". Così, ai microfoni di RaiSport, Simona Quadarella dopo il successo di oggi negli 800 stile libero al Trofeo Settecolli 2026. "Ora ricomincerò ad allenarmi da martedì, poi andremo a Livigno un paio di settimane", aggiunge Quadarella.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nuoto

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS