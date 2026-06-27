Quadarella domina gli 800 stile libero al Settecolli: la romana chiude in 8'21"03

ROMA - Simona Quadarella domina gli 800 stile libero femminili del Trofeo Settecolli 2026 . La romana ferma il cronometro sull'8'21"03, precedendo la belga Sarah Dumont, seconda in 8'30"44, e Antonietta Cesarano, terza in 8'33"02 e di poco sopra al tempo limite per la qualificazione agli Europei di Parigi.

Le parole di Quadarella

"Le sensazioni erano completamente diverse rispetto ai 1500, non avevo ancora recuperato da ieri. Speravo di fare qualcosa di meno in termini di tempo, ma ci sta, perché sono in fase di preparazione". Così, ai microfoni di RaiSport, Simona Quadarella dopo il successo di oggi negli 800 stile libero al Trofeo Settecolli 2026. "Ora ricomincerò ad allenarmi da martedì, poi andremo a Livigno un paio di settimane", aggiunge Quadarella.