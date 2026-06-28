Curtis show al Settecolli: Sara 3ª nei 50 sl, è primato italiano! Super Walsh: nuovo record del mondo

ROMA - Gretchen Walsh fa la storia alla 62ª edizione del trofeo Settecolli a Roma. La statunitense, infatti, ha siglato il record del mondo nei 50 stile libero fermando il cronometro sul 23"55 e precedendo la svedese Sarah Sjostrom, seconda.
L'impresa
Continua a brillare Sara Curtis, terza proprio dietro Sjostrom ritoccando il primato italiano che già le apparteneva abbassandolo a 24''09 e calando il suo personalissimo tris di primati dopo quello europeo nei 50 dorso e quello italiano nei 100 stile libero.