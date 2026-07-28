Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Butini esclusivo: "Europei a Parigi tra conferme e talenti"

Il direttore tecnico della squadra azzurra fa il punto sulla competizione: "Tornano i russi, sarà più difficile ma..."
Giandomenico Tiseo
1 min
Butini esclusivo: "Europei a Parigi tra conferme e talenti"© LAPRESSE

Si torna dove si era lasciato. C'è un sapore romantico nel fatto che gli Europei degli sport acquatici, esclusa la pallanuoto, prenderanno il via il 31 luglio proprio a Parigi, dove due estati fa i Cinque Cerchi erano impressi ovunque. Un ritorno nella capitale francese che rappresenta una tappa di un percorso destinato a culminare con un'altra Olimpiade. Perché Los Angeles 2028 è il vero obiettivo di tutti. Dal 10 al 16 agosto il nuoto in corsia

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS