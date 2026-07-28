Butini esclusivo: "Europei a Parigi tra conferme e talenti"

Hai già un abbonamento? Accedi
Si torna dove si era lasciato. C'è un sapore romantico nel fatto che gli Europei degli sport acquatici, esclusa la pallanuoto, prenderanno il via il 31 luglio proprio a Parigi, dove due estati fa i Cinque Cerchi erano impressi ovunque. Un ritorno nella capitale francese che rappresenta una tappa di un percorso destinato a culminare con un'altra Olimpiade. Perché Los Angeles 2028 è il vero obiettivo di tutti. Dal 10 al 16 agosto il nuoto in corsia
Abbonati per continuare a leggere