Butini esclusivo: "Europei a Parigi tra conferme e talenti"

Si torna dove si era lasciato. C'è un sapore romantico nel fatto che gli Europei degli sport acquatici, esclusa la pallanuoto, prenderanno il via il 31 luglio proprio a Parigi, dove due estati fa i Cinque Cerchi erano impressi ovunque. Un ritorno nella capitale francese che rappresenta una tappa di un percorso destinato a culminare con un'altra Olimpiade. Perché Los Angeles 2028 è il vero obiettivo di tutti. Dal 10 al 16 agosto il nuoto in corsia