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Europei, l’Italia si tuffa subito nell’oro!

A Parigi azzurri subito protagonisti grazie alla nuova disciplina Team Event davanti a Russia e Ucraina. E non ci si ferma qui
Giandomenico Tiseo
1 min
PellacaniSantoroeuropei tuffi
Europei, l’Italia si tuffa subito nell’oro!© APS

Tutti per uno e uno per tutti. L'Italia ha inaugurato nel modo migliore possibile il proprio cammino agli Europei degli sport acquatici di Parigi. All'Olympic Aquatics Centre, la prima finale della rassegna continentale ha consegnato anche il primo oro alla spedizione azzurra. Il Team Event dei tuffi, disciplina che ha combinato prove individuali e sincronizzate, ha premiato una squadra capace di crescere salto dopo salto, trovando nella compattezza del gruppo, nella fiducia reciproca

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