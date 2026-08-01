Pelati-Ruggiero da urlo: bronzo Italia nel doppio misto libero agli Europei di nuoto artistico

PARIGI (Francia) - Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero conquistano la medaglia di bronzo agli Europei di Parigi nel duo libero misto del nuoto artistico. La coppia azzurra totalizza un punteggio di 255.1641. Vince la Gran Bretagna con Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin, con 258.2823 punti, seconda la Spagna di Iris Tio Casas e Dennis Gonzalez Boneu con 257.9733 punti.
Le parole di Pelati
"Siamo entrati in acqua leggeri e siamo molto soddisfatti della performance di oggi. L'obiettivo era di migliorare l'impressione artistica e l'abbiamo fatto, quindi siamo comunque contenti. Ho visto che abbiamo ricevuto un po' di penalità sulla sincronia e quello ci ha sicuramente tolto qualcosa rispetto alle coppie che ci hanno preceduto. Era difficile conservare la prima piazza esibendosi per primi. Un po' di paura di perdere il podio c'era perché non è mai detto nulla fino all'ultima performance". Così Filippo Pelati, ai microfoni di Sky Sport, dopo la medaglia di bronzo conquistata con Lucrezia Ruggiero.