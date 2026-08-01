Pelati-Ruggiero da urlo: bronzo Italia nel doppio misto libero agli Europei di nuoto artistico

Le parole di Pelati

"Siamo entrati in acqua leggeri e siamo molto soddisfatti della performance di oggi. L'obiettivo era di migliorare l'impressione artistica e l'abbiamo fatto, quindi siamo comunque contenti. Ho visto che abbiamo ricevuto un po' di penalità sulla sincronia e quello ci ha sicuramente tolto qualcosa rispetto alle coppie che ci hanno preceduto. Era difficile conservare la prima piazza esibendosi per primi. Un po' di paura di perdere il podio c'era perché non è mai detto nulla fino all'ultima performance". Così Filippo Pelati, ai microfoni di Sky Sport, dopo la medaglia di bronzo conquistata con Lucrezia Ruggiero.