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Pellacani, che storia: 2 ori in 2 ore!

Chiara è la regina di Parigi: giornata senza sbavature e doppio acuto. "Ma che fatica tenere alta la concentrazione fino a tarda sera..."
Daniele Galosso
1 min
Chiara PellacaniEuropei di nuoto 2026Matteo Santoro
Pellacani, che storia: 2 ori in 2 ore!© EPA

TORINO - Ma quale principe. D’azzurro, agli Europei di Parigi, c’è solo una regina. La sovrana della rassegna continentale si chiama Chiara Pellacani e viene da Roma: due ori in due ore, ieri, tre in tre giorni, dal via alla manifestazione. E fanno già nove, a livello europeo, in carriera: a ventitré anni

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