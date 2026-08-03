Pellacani, che storia: 2 ori in 2 ore!

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TORINO - Ma quale principe. D’azzurro, agli Europei di Parigi, c’è solo una regina. La sovrana della rassegna continentale si chiama Chiara Pellacani e viene da Roma: due ori in due ore, ieri, tre in tre giorni, dal via alla manifestazione. E fanno già nove, a livello europeo, in carriera: a ventitré anni
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