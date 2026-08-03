Pelati non si ferma più: argento nel solo libero di sincro! Oro a Tomblin

Filippo Pelati si ripete e vince la medaglia d'argento nel solo libero maschile di nuoto sincronizzato agli Europei di Parigi. Il 19enne ferrarese ripropone 'Il diavolo', la stessa routine con cui aveva conquistato la medaglia di bronzo iridata a Singapore. La giuria premia la prova dell’azzurro con 252.8713 punti che valgono il secondo posto alle spalle del britannico Ranjuo Tomblin, oro con 258.9188 punti, e davanti allo spagnolo Jordi Caceres Iglesias, bronzo con 229.2599.