Alle 10 si tifa Paltrinieri nella 10 km

Dunque l'Europeo di nuoto di fondo riparte oggi dalla Senna, ma prima ancora della sfida sportiva resta il grande interrogativo sulla qualità dell'acqua, tema che aveva segnato le Olimpiadi di Parigi con polemiche, controlli e rinvii. Per evitare il ripetersi di quelle difficoltà, il percorso della 10 km è stato spostato nella zona di Grenelle, vicino all'Île aux Cygnes, un'area recentemente riaperta alla balneazione. Solo la gara, p