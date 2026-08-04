Paltrinieri, quarto posto nella 10 km agli Europei di Parigi. Oro a Wellbrock

Gregorio Paltrinieri è quarto nella 10 km agli Europei in acque libere di Parigi. Il 31enne di Carpi, nono ai Giochi Olimpici nella Senna nel 2024, termina a dieci secondi dalle medaglie e tocca appena davanti al connazionale Marcello Guidi, quinto a 18"40 dalla vetta. Settimo l'altro azzurro Andrea Filadelli (+28"50). L'oro è del tedesco Florian Wellbrock, ottavo a Parigi nel 2024, in 1h55'18"39, che precede di 2"14 l'ungherese David Betlehem e l'altro tedesco, argento ai Giochi nel 2024, Oliver Klemet, terzo a 6"45.