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Paltrinieri, quarto posto nella 10 km agli Europei di Parigi. Oro a Wellbrock

Il 31enne di Carpi termina a dieci secondi dalle medaglie. Quinto Marcello Guidi
2 min
Europei nuotoPaltrinieriWellbrock
Paltrinieri, quarto posto nella 10 km agli Europei di Parigi. Oro a Wellbrock© EPA

Gregorio Paltrinieri è quarto nella 10 km agli Europei in acque libere di Parigi. Il 31enne di Carpi, nono ai Giochi Olimpici nella Senna nel 2024, termina a dieci secondi dalle medaglie e tocca appena davanti al connazionale Marcello Guidi, quinto a 18"40 dalla vetta. Settimo l'altro azzurro Andrea Filadelli (+28"50). L'oro è del tedesco Florian Wellbrock, ottavo a Parigi nel 2024, in 1h55'18"39, che precede di 2"14 l'ungherese David Betlehem e l'altro tedesco, argento ai Giochi nel 2024, Oliver Klemet, terzo a 6"45.

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Le parole di Paltrinieri

"Secondo me c'è stato un mio errore di valutazione, ero lontano circa 15 o 20 secondi nel settimo giro. Ho sbagliato a gestire gli ultimi due giri e appena lasci uno spiraglio ai più forti diventa difficile. Pensavo che i francesi stessero sui piedi dei primi tre e invece c'era un buco di qualche metro, ma comunque ho lasciato troppo spazio ai primi.L'acqua era migliore rispetto al 2024 e si nuota meglio, forse la 5 km si addice meglio alle mie caratteristiche". Così Paltrinieri, ai microfoni di Sky Sport, dopo il quarto posto nella 10 km agli Europei di acque libere di Parigi. 

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