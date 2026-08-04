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Pellacani trasforma l'acqua nel quarto oro: è record agli Europei di nuoto. Pizzini sfiora il bronzo

La 23enne romana è entrata nella storia: superata Tania Cagnotto grazie alla quarta medaglia della manifestazione
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Pellacani trasforma l'acqua nel quarto oro: è record agli Europei di nuoto. Pizzini sfiora il bronzo © EPA

Chiara Pellacani domina nel trampolino da 3 metri agli Europei di tuffi, in corso a Parigi. Dopo l'oro nel trampolino da un metro, nel sincro misto 3 metri e nel Team Event, la 23enne romana si mette al collo la quarta medaglia d'oro della manifestazione. Sono 358.05 i punti messi insieme da Pellacani, che precede la britannica Yasmin Harper, argento con 318.70 punti. Bronzo a Nadezhda Trifonova, in rappresentanza degli Atleti Neutrali con 312.40 punti.

Pellacani nella storia

Ai piedi del podio c'è Elisa Pizzini, quarta con 306.25 punti. Si tratta della quinta medaglia d'oro - la 14esima in totale - agli Europei di Parigi per l'Italia, che si conferma al secondo posto nel medagliere, dietro solamente alla Gran Bretagna. La Pellacani entra così nella storia dei tuffi italiani, superando il record dei tre ori in un singolo europeo, detenuto da Tania Cagnotto.

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