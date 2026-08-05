Riscatto Paltrinieri agli Europei di Parigi: bronzo nella 5 km. Oro a Wellbrock

Bronzo Paltrinieri, Italia sale a 15 medaglie

Splendido terzo posto per Super Greg, che nell'ultimo chilometro si riaggancia al terzetto di testa superando il francese Sacha Velly (poi quarto) e quasi sogna la rimonta anche su Betlehem, che però riesce a difendersi. Chiudono al quinto e sesto posto, rispettivamente, Domenico Acerenza (+14"2) e Marcello Guidi (+14"6). Con quella di Paltrinieri l'Italia sale a quota 15 medaglie, di cui 5 ori, 4 argenti e 6 bronzi.