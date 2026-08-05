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Riscatto Paltrinieri agli Europei di Parigi: bronzo nella 5 km. Oro a Wellbrock

Splendido terzo posto per l'azzurro, l'Italia sale a quota 15 medaglie. Chiudono in quinta e sesta posizione, rispettivamente, Domenico Acerenza e Marcello Guidi
1 min
Europei nuotoPaltrinieriWellbrock
Riscatto Paltrinieri agli Europei di Parigi: bronzo nella 5 km. Oro a Wellbrock © LAPRESSE

Gregorio Paltrinieri vince la medaglia di bronzo nella 5km in acque libere agli Europei di nuoto in corso a Parigi. Un bronzo dal peso specifico enorme. Intelligenza e reazione di un campionissimo. Dopo l'amaro quarto posto nella 10 km di fondo nella Senna, Gregorio Paltrinieri si rialza. L'azzurro chiude a 4"5 dal tedesco Florian Wellbrock che, dopo la vittoria di ieri nella 10km, completa la doppietta con il tempo di 55:40.2. Rispetto alla gara di ieri, si conferma al secondo posto anche l'ungherese David Betlehem, a +2"3.

Bronzo Paltrinieri, Italia sale a 15 medaglie

Splendido terzo posto per Super Greg, che nell'ultimo chilometro si riaggancia al terzetto di testa superando il francese Sacha Velly (poi quarto) e quasi sogna la rimonta anche su Betlehem, che però riesce a difendersi. Chiudono al quinto e sesto posto, rispettivamente, Domenico Acerenza (+14"2) e Marcello Guidi (+14"6). Con quella di Paltrinieri l'Italia sale a quota 15 medaglie, di cui 5 ori, 4 argenti e 6 bronzi.

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