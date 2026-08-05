Taddeucci bis d'oro! Vince anche nella 5km agli Europei di nuoto in acque libere

"Felice e stanca", Taddeucci d'oro

"Sono felice e stanca. Oggi è stata molto dura. Sono arrivata proprio on le forze limitate però è finita anche questa", ha confessato la neocampionessa europea, che ha faticato non poco negli ultimi 400 metri per difendere il primato dall'assalto dell'ungherese Viktoria Mihalyvari Farkas, argento a 2”14. "Non ne avevo più, la parte finale è stata infinita, non arrivava mai. Anche perché la mia dose di gambe era limitatissima - ha ammesso Taddeucci - Sono partita anche troppo presto, ma vedevo la gente che mi risaliva. Mi sono detta 'resto qui e mantengo con calma e sangue freddo'. E così è stato". Se nella 10 km le aveva fatto compagnia sul podio Linda Caponi, nella distanza più breve si è inserita al terzo posto Barbara Pozzobon. "Sono entrata in acqua determinata, volevo ricercare sensazioni che non trovavo da un po' di tempo ormai. Sono felice, mi sto divertendo di nuovo, ho ritrovato sensazioni ed emozioni che mi mancavano. Sono molto contenta - ha ammesso - Sono riuscita a togliermi di dosso l'ansia e la paura di osare e questo ha portato al bronzo".

Le parole di Paltrinieri

Finisce al terzo posto, ma nella gara maschile, anche Paltrinieri, che riesce finalmente a fare pace con la Senna centrando il primo risultato di prestigio nel fiume parigino. "È stata una gara durissima, in mezzo ho fatto sempre tanta fatica. Sapevo di essere forte nell'ultimo tratto e poi ho visto che riprendevo Velly - ha spiegato il fuoriclasse carpigiano - Ieri ho commesso errori più da persona che da atleta. Sono dei momenti in cui perdo un po' di fiducia e quei punti di riferimento per rimanere aggrappato alla gara". Con una condotta di gara intelligente, super Greg - sempre a podio agli Europei su 9 partecipazioni spalmate in 14 anni - ha cambiato ritmo nell'ultimo giro conquistando in rimonta il bronzo alle spalle del tedesco Florian Wellbrock, che fa il bis nella 5 dopo la vittoria nella 10 km, e dell'ungherese David Betlehem. Un risultato che lo motiva lungo la rotta verso Los Angeles 2028. "Me la posso ancora giocare - ha confessato - Uno deve essere cosciente di quali sono i propri punti di forza e i propri punti deboli. Non mi tiro fuori dai giochi. Ieri sono arrivato quarto nella dieci chilometri. C'è tempo di mettere a posto alcune cose..."