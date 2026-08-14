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«Assurdo, è un’altra follia!»

«Sono felicissima! Bellissimo, è un sogno: vi prego, non svegliatemi. Sono la nuova stella? Non so, ma l’eclissi credo che me la tatuerò»
Giandomenico Tiseo
1 min
EuropeiNuotoCURTIS
«Assurdo, è un’altra follia!»© EPA

A star is born. E in una notte che profuma già di storia, Sara Curtis non si limita a vincere: riscrive ancora una volta il libro dei record. L’azzurra di Savigliano, diciannove anni ancora per pochi giorni, è campionessa europea dei 50 dorso. Lo è co

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