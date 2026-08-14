Quadarella regina d'Europa: oro anche nei 1500 a Parigi! Bronzo Italia nella 4x100 stile mista

Simona Quadarella conquista la medaglia d'oro nei 1500 stile libero agli Europei di Parigi, bissando il trionfo degli 800. La 27enne romana firma il record dei campionati in 15'46"22 e precede le due tedesche Isabel Gose e Maya Werner , proprio come era avvenuto nella finale degli 800 . Quadarella e Gose nuotano pressoché alla pari nei primi 800 metri, poi l'azzurra piazza l'allungo definitivo e gestisce nel finale. Ennesima impresa dell'italiana, che vince il quarto titolo europeo nella distanza lunga.

Le parole di Quadarella

"Oggi è stata dura, ho provato a partire forte anche se non è stata l'idea migliore, l'avevamo preparata così", ha detto Simona Quadarella ai microfoni della Rai subito dopo la conquista dell'oro. "Sono felicissima di aver vinto, speravo di migliorare un po' il tempo ma è uno step in più, è fantastico vincere un altro titolo europeo", ha aggiunto.

Staffetta 4x100 mista stile libero: bronzo per l'Italia

Medaglia di bronzo per l'Italia nella staffetta 4x100 mista stile libero. Il quartetto azzurro composto da Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci chiude al terzo posto. Oro per la Russia, argento per l'Olanda.