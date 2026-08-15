PARIGI (Francia) - Continua lo spettacolo azzurro agli Europei di nuoto a Parigi. Doppietta azzurra nei 50 rana maschile con Nicolò Martinenghi che tira fuori la grande gara nel momento più importante con il tempo di 26"57 e si prende l'oro precedendo di 5 centesimi Simone Cerasuolo che chiude in 26.62, secondo a pari merito con l’olandese Koen de Groot. Martinenghi ha fatto la differenza nella gara secca e torna sul gradino più alto del podio europeo, beffando proprio il compagno di squadra che alla vigilia era il vero favorito.

Quinta medaglia per Curtis, argento Gastaldi

Infinita anche Sara Curtis che stupisce ancora e conquista la medaglia di bronzo nei 50 stile libero, firmando il nuovo record italiano. L'azzurra ha chiuso in 23.99 in una gara di altissimo livello vinta da polacca Katarzyna Wasick, prima in 23.84, che riesce a precedere di appena due centesimi la svedese Sarah Sjostrom, seconda in 23.86. Curtis si è messa alle spalle entrambe le olandesi Milou van Wijk e Marrit Steenbergen. Quinta medaglia per Curtis: terzo bronzo dopo quello nei 100 stile e nella staffetta 4x100 stile mista, poi l'argento nella 4x100 stile donne e l'oro con record del mondo nei 50 dorso. Record italiano anche per Alberto Razzetti nei 200 farfalla in 1'54"23, ma non basta per salire sul podio continentale. Un solo centesimo nega il bronzo all'azzurro nella gara vinta dal francese Leon Marchand (1:51.72) che precede l'ungherese Richard Marton (1:54.06) e il greco Apostolos Siskos (1:54.13). Anita Gastaldi vince l'argento nei 200m misti donne. Impresa dell'azzurra che nuota in 2:10.07 alle spalle dell'irlandese Hellen Walshe (2:09.81) e davanti alla belga Roos Vanotterdijk (2:10.10).