Ancora una volta Simona Quadarella a Parigi ! L'azzurra ha dato spettacolo nelle ultime due vasche, sfruttando entrambe per completare una clamorosa rimonta ai danni delle due tedesche in gara: nella penultima ha staccato Maya Werner , l’ultima l'ha utilizzata per superare e staccare nettamente Isabel Gose , con la quale ha messo in mostra un testa a testa serratissimo anche negli 800m stile libero, dai quali Quadarella ne è uscita sempre vincitrice. Strepitoso successo per Simona agli Europei di nuoto , orgoglio azzurro a Parigi. 4:01.34: questo il tempo con cui l'azzurra ha portato a casa il terzo oro consecutivo , segnando un nuovo record dei campionati. Per l'atleta romana è l'undicesima medaglia d'oro agli Europei.

Italia, il medagliere agli Europei di nuoto

L'Italia si piazza al secondo posto sia nel medagliere complessivo degli Europei di nuoto che quello del nuoto in vasca. Sono 43 le medaglie raccolte dalla Nazionale Italiana, di cui 20 in piscina. Un'altra spedizione straordinaria. Un centesimo ha infranto il sogno di vittoria del medagliere complessivo per gli Azzurri, con la Gran Bretagna che ha raccolto 14 ori complessivi contro i 13 conquistati dall'Italia, a cui si affiancano 15 argenti ed altrettanti bronzi. Il livello della Nazionale ad ogni modo resta altissimo e competitivo, con il dt Butini che ha rimarcato: "Abbiamo alzato il livello delle prestazioni in vista del percorso olimpico, consolidando la nostra posizione di leader".

Quadarella: "Ho trovato la chiave giusta"

"Ho cercato di aspettare il più possibile, anche se a un certo punto non pensavo di vincere, sembrava le altre non molassero niente. Negli ultimi 50 metri mi sono detta di provarci. Non me l'aspettavo neanche io". Così Simona Quadarella ai microfoni di Sky Sport dopo l'oro nei 400 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Parigi. "La cosa che più mi impressiona è la costanza e riuscire sempre a stare lì, magari anche con qualche difficoltà come nei 1500, dove non ero così contenta del mio tempo nonostante l'oro - aggiunge -. Prima nei 400 non riuscivo ad esprimermi tanto bene, adesso ho trovato la chiave giusta".

Italia, argento nella staffetta 4x100 mista femminile

L'Italia è medaglia d'argento nella staffetta 4x100 mista femminile. Sara Curtis, Benedetta Pilato, Anita Gastaldi e Emma Virginia Menicucci arrivano seconde in 3'53"60 dietro alla Gran Bretagna, che beffa negli ultimi metri le azzurre. Pomeriggio di medaglie d'argento dal retrogusto amaro per la Nazionale Italiana con Pilato, Ceccon e la staffetta mista ad un soffio di distanza dall'oro. Un finale scoppiettante nella 4×100 mista femminile, con le Azzurre che sfiorano un successo clamoroso in 3:53.60. La vittoria va alla Gran Bretagna, che riesce a spuntarla soltanto nelle ultime battute chiudendo in 3:53.50, nuovo record dei campionati. Tra britanniche e azzurre appena 10 centesimi, al termine di una gara combattutissima. Podio deciso sul filo dei centesimi anche per il bronzo: gli Atleti Neutrali B terminano in 3:53.79, appena 19 centesimi alle spalle dell’Italia.

Argento azzurro anche nella staffetta 4x100 mista uomini

Medaglia d'argento anche nella staffetta 4x100 mista uomini agli Europei di Parigi per l'Italia. Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Alberto Razzetti e Carlos D'Ambrosio in 3'28"86 arrivano secondi dietro soltanto alla Russia, bronzo alla Francia. Una finale pazzesca quella 4×100 mista maschile al termine di una gara tiratissima. Gli azzurri chiudono in 3:28.86, battuti per appena 19 centesimi dagli Atleti Neutrali B, campioni europei in 3:28.67. Quattro squadre racchiuse in appena 44 centesimi. L’Italia resta pienamente nella lotta per l’oro fino alla fine, riuscendo a precedere la Francia, bronzo in 3:29.03, e la Gran Bretagna, che rimane addirittura fuori dal podio per soli 8 centesimi

Butini: "Abbiamo alzato il livello"

Per il direttore tecnico della nazionale italiana di nuoto, Cesare Butini, la spedizione azzurra a Parigi è promossa. "È stato un campionato più complicato del solito col rientro in gara dei russi. Ma anche noi abbiamo alzato il livello delle prestazioni in vista del percorso olimpico, consolidando la nostra posizione di leader", dichiara ai microfoni della Rai Butini. "I più esperti come Martinenghi, Ceccon, Quadarella e Pilato hanno risposto egregiamente - ammette Butini -, "ma abbiamo beneficiato di un percorso molto importante anche da parte dei giovani, soprattutto le ragazze. Curtis, che oggi ha dato un cambio di passo nella staffetta femminile, sta nell'Olimpo del podio mondiale, ma anche Borrelli e Gastaldi hanno raccolto i frutti del loro impegno", ha concluso il dt del team italiano.

Pilato, argento nei 50 rana

Inizia con un argento questo pomeriggio a Parigi agli Europei di nuoto per la Nazionale Italiana. L'azzurra Benedetta Pilato conquista il secondo posto nei 50 rana dopo aver dominato le semifinali in 29.84. La nuotatrice italiana si ferma a 29.94 e perde l’oro per appena un centesimo. A prendersi il titolo è Ruta Meilutyte, perfetta nel momento decisivo e vincitrice in 29.93. Una finale tiratissima: alle spalle di Pilato arriva Mona McSharry in 29.95, appena due centesimi dall’oro e uno dall’argento.

Pilato: "Abbiamo dato tutto"

"Questo centesimo mi perseguita. Sono comunque contenta, tre volte sotto i 30" anche se di poco è importante. Sicuramente è l'inizio di un percorso, ovvio mi sarebbe piaciuto vincere ma va bene così. Penso sia un punto di partenza, ho cambiato tutto quest'anno e va bene così". Queste le prime parole della Pilato al termine della gara chiusa al secondo posto.

Argento Ceccon, oro per Christou nei 100 dorso

Il greco Christou beffa Thomas Ceccon nella finale dei 100 dorso: dopo un ottimo avvio per il nuotatore azzurro, il quale è stato in testa per gran parte della gara -, negli ultimi istanti dell'incontro la medaglia d'oro finisce al greco, con Ceccon che conquista la medaglia d'argento ad un centesimo da quella dorata. Altra medaglia per l'Italia, che per pochissimo si sarebbe potuta tingere d'oro. Il cronometro fotografa una differenza praticamente inesistente: 52.27 per Christou, 52.28 per l'azzurro. Alle loro spalle Pavel Samusenko conquista il bronzo in 52.57, a tre decimi dal vincitore.

Razzetti quinto nei 200 misti

Finale dei 200 misti maschili che vede trionfare l'ungherese Hubert Kos: medaglia d’oro in 1:54.24, nuovo record dei campionati e terzo tempo di sempre sulla distanza. Grande prestazione anche per Hugo Gonzalez de Oliveira, il quale chiude ad appena 20 centesimi in 1:54.44. Per il bronzo serve addirittura 1:56.16, con Mikhail Shcherbakov. Nulla da fare in questa finale per l'azzurro Alberto Razzetti, il quale nonostante una prova importante si vede costretto a guardare il podio dal basso. L’azzurro nuota in 1:56.60 e termina quinto a 44 centesimi dal bronzo.

Borrelli, sesto posto nei 200 farfalla

Resta fuori dalla lotta per le medaglie Paola Borrelli nei 200 farfalla. L’azzurra abbassa il proprio tempo della semifinale, passando da 2:08.97 a 2:08.23, ma in una finale decisamente più veloce vale il sesto posto. A trionfare a Parigi è la nuotatrice britannica Keanna MacInnes, la quale tira fuori dal cilindro una prestazione eccellente che le vale la medaglia d'oro, portando la Gran Bretagna a 7 ori complessivi agli Europei di nuoto. Bach e Garzas chiudono il podio rispettivamente in seconda e terza posizione.