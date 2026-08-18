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"Il trionfo del nuoto non ha segreti. È un progetto che punta sulla base"

Il presidente Barelli: "Abbiamo cominciato 20 anni fa condividendo con club e Nazionali. Tanti campionati giovanili che favoriscono le emulazioni e la crescita"
Giandomenico Tiseo
1 min
"Il trionfo del nuoto non ha segreti. È un progetto che punta sulla base"© Getty Images

Sipario sulla Ville Lumière acquatica: l’Italia torna a casa con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi, 43 medaglie complessive, più di qualsiasi altra nazione. La Gran Bretagna la precede di un solo oro, ma con 26 podi. Un bilancio che certifica la profondità e la continuità del movimento azzurro, capace di brillare in discipline diverse. Tra i protagonisti, i cinque ori di Chiara Pellacani, il tris di Simona Quadarella e il record di Sara

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