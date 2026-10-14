College League, brilla la stella di Sara Curtis

Charlottesville, Virginia. Mentre l’Italia dorme, c’è una ragazza di Savigliano che si tuffa nella piscina a stelle e strisce con la stessa nonchalance con cui noi comuni mortali ordiniamo un caffè. Si chiama Sara Curtis, ha un passaporto azzurro e un’andatura che, nel nuoto americano, sta facendo girare parecchie teste. Il suo allenatore, Thomas Maggiora, l’ha riassunta in una frase che vale più di un trattato di fisiologia: « Sara è una forza della natura ». Parole che a Parigi, agli Europei in vasca lunga, hanno trovato un’illustrazione piuttosto eloquente: sei medaglie continentali, un oro, due argenti, tre bronzi. Una collezione da gioielliera, più che da nuotatrice . Poteva bastare. A vent’anni, con una bacheca così, qualcuno si sarebbe concesso un bel gelato. Lei no: ha preso un aereo e si è cimentata nella nuova College Swimming League, la lega universitaria che debutta nel 2026 con la dichiarata ambizione di rendere le gare NCAA più spettacolari e televisive. Il modello è la vecchia International Swimming League: squadre, ritmo forsennato, intrattenimento. Curtis, però, non compete per lo show ma per vincere: a farne le spese sono le altre . Nel primo incontro, contro NC State, Alabama e Georgia, Virginia ha chiuso a 666 punti (cifra diabolica, ma i Cavaliers l’hanno presa come un buon augurio) e lei ha vinto i 50 sl in 21.41 yard. Ha poi contribuito al successo nella 4×50 e, negli Skins, si è arresa soltanto a Claire Curzan, che di cognome fa Curzan e di mestiere la sprinter di lusso.

I record e il Collare d'oro

Il bello è arrivato a Knoxville, Allan Jones Aquatic Center, contro Tennessee, Louisville e Michigan. I 100 dorso: 49”74, record della lega e unica atleta capace di scendere sotto i 50". I 50 sl: 21”06, altro primato. La 4×50 stile libero, vinta in 1’24”73 con un suo lancio da 21”15. Tre record, o giù di lì, in una sera. E mentre lei era impegnata a ridisegnare la geografia dei primati, a Roma il CONI le assegnava il Collare d’oro, la massima onorificenza sportiva italiana. Alla cerimonia non c’era e ha ritirato la Palma d’oro Maggiora, per i risultati ottenuti insieme a lei. Il riconoscimento le sarà consegnato alla prima occasione utile, probabilmente quando tornerà per i Mondiali.

Verso i Mondiali in vasca corta

Perché l’orizzonte, ormai, ha un nome preciso: Pechino, 1-6 dicembre, vasca corta. Prima, però, il calendario americano non fa sconti: il dual meet con la Florida il 17 ottobre, poi le finali CSL a Indianapolis il 5 e 6 novembre. A Charlottesville stanno per arrivare le grandi stelle a stelle e strisce, Katie Ledecky in testa, per test in 25 metri. E Sara ci sarà, perché i Mondiali si preparano così: guardando negli occhi chi ti vuole battere. Forza della natura, dunque. Ma una forza che, a quanto pare, ha imparato a parlare inglese senza perdere l’accento piemontese.