La carica di Barelli: "Agli Europei di nuoto vinceremo tante medaglie"

ROMA - "Non riesco a fare pronostici, giocherei troppo in difesa nel dire che vinceremo poche medaglie quando invece credo che ne vinceremo un bel numero, ma i conti è meglio farli alla fine. Sicuramente i nostri ragazzi sono consapevoli dell'importanza dell'avvenimento, volano per tutto il sistema natatorio italiano. Con la presenza in abbondanza dei media, questa manifestazione è anche teletrasmessa da una ventina di televisioni europee quindi una grande promozione, un grande messaggio mediatico che fa bene alla qualità del popolo italiano perché questi sono ragazzi belli e vincenti che s'impegnano e danno una rappresentazione positivo dei nostri giovani". Lo ha detto il presidente della Fin, Paolo Barelli, alla vigilia degli Europei di nuoto di Roma, in un'intervista a 'Gli Inascoltabili', un programma dell'emittente radiofonica New Sound Level.