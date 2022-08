Europei, Martinenghi in semifinale. Quadarella vola negli 800 stile libero

ROMA - Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi accedono alla finale dei 400 misti agli Europei di nuoto a Roma, che si sono aperti questa mattina con la prima sessione di batterie. Il 23enne Razzetti è 3° in 4'17''21, mentre il 25enne Matteazzi è 5° in 4'17''36. "Bene così, era importante rompere il ghiaccio - ha detto Razzetti - Nel pomeriggio sarà battaglia ma ce la giochiamo". "Sono contento perchè tutti e due siamo in finale: è già un bel successo - le parole di Matteazzi -. Gareggiare in Italia e allo Stadio del Nuoto è coinvolgente e stimolante. Stasera sarà bellissimo". Il primo tempo è del magiaro e tricampione europeo Dávid Verrasztó in 4'15''52.

Quadarella in finale degli 800 stile libero

Simona Quadarella si è qualificata per la finale degli 800 stile libero agli Europei di nuoto a Roma. L'azzurra ha chiuso le batterie con il miglior crono assoluto di 8'23''46. Bene anche Martina Rita Caramignoli, che ha staccato il pass per la gara che assegna medaglie con il quarto crono di 8'33''25.

Martinenghi in semifinale dei 100 rana

Nicolò Martinenghi avanza spedito nelle semifinali dei 100 rana agli Europei di nuoto di Roma. Il 23enne di Varese, campione del mondo e bronzo olimpico chiude le batterie con il miglior tempo assoluto di 59''08. Bene anche l'altro azzurro Federico Poggio, che stacca il pass per le semifinali con il terzo tempo di 59''49. Semaforo rosso per i giovani Simone Cerasuolo, sesto in 1'00''51, e Andrea Castello, nono in 1'00''72.

Italia in finale nelle staffette 4x200 di stile libero

Doppia finale per le staffette azzurre della 4x200 stile libero agli Europei di nuoto a Roma. In campo femminile Alice Mizzau (2'01''75), Linda Caponi (2'01''79), Noemi Cesarano (2'00''88) e Antonietta Cesarano (2'00''87) sono terze in 8'05''29, precedute da Ungheria (8'01''05) e Olanda (8'01''15). Tra gli uomini Filippo Megli (1'48''26), Matteo Ciampi (1'47''20), Gabriele Detti (1'46''57) e Lorenzo Galossi (1'47''00) chiudono con il crono di 7'09''03 che vale il miglior tempo d'ingresso e la corsia 4.