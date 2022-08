Europei, Paltrinieri e Galossi in finale! La 4x100 punta alle medaglie

ROMA - Profumo di medaglie agli Europei di nuoto in corso a Roma. E’ stata una mattinata particolarmente propizia per gli atleti azzurri che nelle batterie di qualificazione hanno conquistato l'accesso a due finali. Negli 800 stile libero Gregorio Paltrinieiri si è qualificato per la finale in programma domani (terzo tempo in 7’48”91). Con lui ci sarà l’altro azzurro Lorenzo Galossi, che ottiene il quarto tempo in batteria. Gareggeranno per le medaglie anche i nuotatori della staffetta 4x100 mista mixed composta da Michele Lamberti, Francesca Fangio, Ilaria Bianchi e Leonardo Deplano col sesto tempo (3’50"19).