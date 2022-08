Europei, Popovici firma il record del mondo nei 100 sl. Bronzo a Miressi

ROMA - David Popovici conquista l'oro e abbassa il record del mondo dei 100 metri stile libero uomini agli Europei di nuoto in corso di svolgimento a Roma, al Foro Italico. Il classe 2004 scrive la storia toccando in 46"86 e battendo il primato del brasiliano Cesar Cielo Filho (46"91) che durava da 13 anni. Secondo gradino del podio per l'ungherese Kristof Milak, davanti all'azzurro Alessandro Miressi che in 47"63 si aggiudica il bronzo. Sesto posto per Lorenzo Zazzeri.