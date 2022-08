Europei nuoto, sincro: Italia d'argento nel libero combinato

ROMA - Argento per l'Italia nel libero combinato agli Europei. Per le azzurre il punteggio è 92.6667 (27.7 per l'esecuzione, 37.0667 per l'impressione artistica, 27.9 per le difficoltà). E' la medaglia numero 50 della Nazionale di sincro nella storia degli Europei. L'Ucraina si incorona campione d'Europa con 95.2 (28.5, 38.0 e 28.7) e la Grecia è terza con 89.4 (26.8, 35.6 e 27.0). Insieme al capitano Gemma Galli, volteggiano Domiziana Cavanna e Linda Cerruti, Costanza Di Camillo e Costanza Ferro, Marta Iacoacci e la finalista di Miss Italia 2018 Marta Murro, Enrica Piccoli (la fortunatissima fidanzata del bicampione del mondo e tri campione d'Europa Giorgio Minisini), Federica Sala e Francesca Zunino. La coreografia è del trio Vlada Chigireva, Aleksandra Patskevic e Svetlana Romashina.