Europei di nuoto, slittano per maltempo le gare in acque libere a Ostia

ROMA - Slittano a causa del maltempo previsto in queste ore a Ostia le gare in acque libere degli Europei di nuoto in corso a Roma. A renderlo noto in un comunicato ufficiale è la Len sottolineando come il 18 agosto non ci saranno gare, mentre la la prima prova è stata riprogrammata il 19 agosto alle ore 9 con la 10km maschile e femminile. Il 20 agosto, invece, la 5 km e il 21 agosto la 25 km, seguita dalla staffetta della 6km a squadre.