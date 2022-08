Europei nuoto, Martinenghi e Panziera vincono l'oro! Super Italia

ROMA - Non si ferma l'Italia agli Europei di nuoto di Roma e con Nicolò Martinenghi (26"33, record italiano) e Simone Cerasuolo (26"95) fa doppietta nei 50 rana: oro e argento per i due azzurri per la gioia del pubblico di casa. Per Martinenghi è una personale doppietta storica dopo la medaglia d'oro anche nei 100 rana. Nei 200 metri farfalla invece Alberto Razzetti fa registrare il terzo tempo (1:55.01) e conquista la medaglia di bronzo, stesso risultato di Sara Franceschi nei 200 misti donne (2:11.38).