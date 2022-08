Europei, Detti e Galossi in finale nei 400 stile libero

ROMA - Lorenzo Galossi e Gabriele Detti si giocheranno la medaglia d'oro nella finale dei 400 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Roma. Galossi si è qualificato con il quinto tempo assoluto di 3'48''15 mentre Detti ha terminato le semifinali con il sesto tempo di 3'48''32. Eliminati Marco De Tullio , settimo in 3'48''38 e Matteo Ciampi , tredicesimo in 3'52''35.

Quadarella e Cerasano in finale

Anche Simona Quadarella e Antonietta Cerasano saranno in corsa per la medaglia d'oro nella finale dei 400 stile libero femminili. Quadarella ha ottenuto il secondo tempo nelle semifinali toccando con 4'08"80, mentre Cesarano si è qualificata ottava in 4'12"35. L'avversario da battere sarà la tedesca Isabel Marie Gose (4'06"10).

In finale anche le staffette femminili e maschili

L'Italia è anche in finale nella staffetta 4x100 mista femminile con Silvia Scalia, Lisa Angiolini, Elena Di Liddo e Chiara Tarantino. Le azzurre hanno chiuso seconde in 4'00''58 alle spalle della Svezia, che ha fatto segnare il miglior tempo assoluto di 3'59''19. In finale anche la staffetta azzurra 4x100 mista maschile. Michele Lamberti (54''95), Federico Poggio (59''70), Federico Burdisso (51''37) e Manuel Frigo (48''33) stampano il miglior tempo d'ingresso in 3'34''35.