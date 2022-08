Tuffi sincro misto, bronzo per Pellacani e Santoro agli Europei

ROMA - Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno conquistato la medaglia di bronzo nel sincro misto tre metri agli Europei di tuffi, in svolgimento a Roma. I due romani (punteggio 283.56) si sono piazzati dietro i tedeschi Massemberg e Punzel (oro con 294.69) e i britannici Heatly e Reid (argento con 290.70). "Questa finale non era facile da affrontare perché c'erano tanta pressione e aspettative. Abbiamo saltato bene e ci siamo divertiti. E' un bronzo vinto e non un oro perso. C'erano delle coppie competitive, abbiamo fatto qualche errore ma siamo soddisfatti" ha dichiarato Pellacani a Raidue. "Non ero abituato a gareggiare con così tanto pubblico. Abbiamo fatto il nostro e siamo contenti", ha aggiunto Santoro.