Europei, doppietta da sogno: show di Paltrinieri, Acerenza secondo

ROMA - Paltrinieri primo, Acerenza secondo. Trionfano i nuotatori azzurri nella prova dei 5 km di fondo agli Europei di Roma. Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'oro dopo aver dominato la prova. L'azzurro porta a casa la terza medaglia in questa competizione, dopo quelle vinte negli 800 e nei 1500 stile libero. Al secondo posto Domenico Acerenza, mentre la medaglia di bronzo è stata vinta dal francese Olivier. Al termine della gara è arrivato anche il commento social della Juventus. L'atleta azzurro è un tifoso bianconero. "Complimenti a Gregorio Paltrinieri per il secondo oro conquistato agli Europei di Roma. Dopo gli 800 metri anche i 5 km in acque libere".