Europei, la rabbia di Verani dopo la cancellazione della 25km: "Inammissibile"

ROMA - La 25 chilometri in acque libere degli Europei di nuoto è stata cancellata e non assegnerà medaglie . La giuria riunitasi per capire se annullare le competizioni o convalidare le due gare, maschile e femminile, al momento dello stop, è arrivata alla conclusione che non è possibile stabilire un ordine d'arrivo. Questo perché c'è stato un difetto di comunicazione tra i giudici in mare che avevano deciso di sospendere la gara e quelli di terra che invece erano per proseguire le competizioni. Visto che non si può ricostruire un ordine preciso della classifica al momento della sospensione , la giuria ha deciso di cancellare la gara e non assegnare le medaglie. A pochi chilometri dal traguardo, nella gara maschile, il podio virtuale sarebbe stato occupato da Mario Sanzullo, primo, da Dario Verani, secondo, e da Matteo Furlan, terzo, che si erano portati in testa. Nella competizione femminile comandava al momento dello stop la francese Caroline Jouisse, davanti a Barbara Pozzobon e Veronica Santoni.

Verani: "È inammissibile". E Sanzullo: "Che delusione!"

"Abbiamo nuotato per oltre 20 chilometri: c'è grande delusione. A me non avevano detto niente, venivo dalla medaglia d'oro al Mondiale e non concludere la gara, lasciare tutto al caso e non sapere che la gara è finita è inammissibile. Siamo ad un campionato europeo. E' andata così. Non si può fare niente": così Dario Verani, a Raidue. "C'è tanta delusione perché abbiamo sofferto per 18 chilometri, non è stato un errore nostro. Dopo metà gara la competizione può essere fermata e viene stilata la classifica in base alle posizioni. Abbiamo fatto un 'allenamento' di 18 chilometri. Se mi sento defraudato di una medaglia? Ci devo ragionare, è stato brutto non festeggiare con la mia famiglia qui nella gara di casa", ha aggiunto Sanzullo ai microfoni di Sky Sport.