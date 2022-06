Mondiali: De Tullio in finale! Ceccon, è record italiano nei 50 farfalla

BUDAPEST (Ungheria) - Colori azzurri subito i risalto nella prima giornata dei Mondiali di nuoto a Budapest . Nei Marco De Tullio è in finale nei 400 stile libero con l'ultimo crono di 3'46"47 dopo aver chiuso una batteria al secondo posto. Il 21enne barese seguito da Christian Minotti e bronzo europeo con la 4x200 sl qui lo scorso anno vuole migliorare il 5° posto di Gwangju. Lorenzo Galossi conduce la gara per quattro vasche (1'51"88), ma poi finisce la benzina chiudendo al dodicesimo in 3'47"19.

Ceccon, semifinale e record!

Thomas Ceccon vola in semifinale nei 50 farfalla registrando il nuovo record italiano "rubandolo" all'altro azzurro in gara Piero Codia (sedicesimo e atteso allo spareggio - 25"53) e frantuma il muro dei 23", assestandosi a 22"88. Un grande traguardo considerando che è parimerito al sette volte campione olimpico l'americano Caeleb Dressel e un centesimo dietro lo specialista del Trinidad del Tobago Dylan Carter (22"87). Nelle donne è semifinale dei 100 farfalla per Elena Di Liddo che chiude in controllo con 57"97.