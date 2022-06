Mondiali, la 4x100 sl vince il bronzo: l'Italia chiude dietro Usa e Australia

BUDAPEST (Ungheria) - Prima medaglia per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Budapest. La staffetta maschile 4x100 sl ha conquistato la medaglia di bronzo, alle spalle di Stati Uniti e Australia. Per il quartetto composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo il tempo totale di 3'10"95. Stati Uniti oro in 3'09"34, Australia argento in 3'10"80 .

4x100 sl, le parole di Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo

A bordo vasca sensazioni contrastanti tra gli azzurri, in particolare spicca la delusione di Miressi da cui ci si attendeva di più: "Non sono soddisfatto della mia gara, sono crollato negli ultimi metri. Ho sbagliato, non c'è niente da dire", ha dichiarato a RaiSport. Prova a consolarlo un ottimo Ceccon: "Un tempo solido, ero un po' stanco dopo la quarta gara di giornata ma sono molto contento. Mi dispiace per Alessandro, ma molto bene anche gli altri ragazzi che sono stati bravi", ha dichiarato. Autore di una frazione super Lorenzo Zazzeri ha detto: "Con questo pubblico sento l'adrenalina e mi esalto, ho rischiato perchè eravamo indietro e sono contento". Infine Manuel Frigo che ha tenuto l'Italia sul podio nell'ultima frazione: "Sono abbastanza contento, dispiace per l'argento perso per così poco. Ma siamo stati tutti bravi. Siamo un bel gruppo, speriamo di continuare così".