Mondiali nuoto, Quadarella stecca in finale: "Mi sembra un incubo"

BUDAPEST (UNGHERIA) - Non brilla e stecca la finale dei 1500 stile libero Simona Quadarella, che chiude con un amaro quinto posto nei Mondiali di nuoto a Budapest. Un flop inaspettato anche per la stessa azzurra, campionessa uscente: "Non so cosa è successo, non ero io, ero irriconoscibile dall’inizio. Mi sembra di vivere un incubo. La batteria era andata bene, ieri stavo bene e anche oggi nel riscaldamento, mi dispiace, non so cosa sia successo", ha dichiarato alla Rai. Quadarella fa registrare il tempo di 16'03"84, troppo lenta per essere vera e per salire sul podio. Vince l'oro Katie Ledecky (15'30"15), seconda la connazionale Katie Grimes (15'44"89), terza l'australiana Lani Pallister (15'48"96).