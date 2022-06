Mondiali, l'Italia del sincro vince il bronzo nel team tech

BUDAPEST (UNGHERIA) - L'Italia continua a sorprendere ai Mondiali di nuoto a Budapest e vince un'altra medaglia: è bronzo per le azzurre del sincro nel team tech con 91.0191 punti (27.3000 per l'esecuzione, 27.5000 per l'impressione artistica e 36.2191 per gli elementi). L'oro va alla Cina (94.7202), già vice campionessa mondiale in Corea, mentre il Giappone chiude secondo con 92.2261 punti. È la medaglia numero 11 dell'Italia del sincro ai campionati del mondo, la prima con la squadra, e va ad eguagliare il numero di metalli pregiati conquistati nell'edizione precedente. le italiane Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, il capitano Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru ed Enrica Piccoli si sono migliorate di un punto e mezzo visto che si presentavano già con il terzo punteggio dopo il preliminare (89.5775).