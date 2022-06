Mondiali nuoto, che paura per l'americana Alvarez: viva per miracolo

BUDAPEST (Ungheria) - Attimi di paura alla Szechy pool di Budapest, nel corso della finale del singolo libero di nuoto sincronizzato dei Mondiali. Al termine del suo esercizio, l'americana Anita Alvarez ha accusato un malore, è svenuta e per diversi secondi è rimasta sott'acqua, senza che nessuno si rendesse conto di qanto stesse accadendo. E' stata per fortuna l'allenatrice degli Stati Uniti a tuffarsi, soccorrendola e a trasportandola a bordo vasca, per consegnarla alle cure del personale medico e paramedico. Trasportata in infermeria e visitata, l'Alvarez è stata giudicata fuori pericolo. Poco dopo è tornata in gruppo, accolta dall'abbraccio del suo staff e dall'applauso di tutte le atlete presenti nella piscina di allenamento.