Pallanuoto, il Setterosa piega 10-9 l'Ungheria e vede il primo posto

BUDAPEST (Ungheria) - Meravigliosa vittoria per il Setterosa , che dopo il bel pari con il Canada, piega le padrone di casa dell'Ungheria per 10-9 , agguantando in vetta le nordamericane, che restano comunque avanti per differenza reti dopo il roboante 22-2 rifilato alla "cenerentola" Colombia, vera squadra materasso del Gruppo A e che ne aveva presi addirittura 35 al debutto contro le magiare. Le ragazze del ct Silipo ora "vedono" il primo posto nel girone : venerdì, l'ultimo turno vedrà infatti l'Italia opposta alle sudamericane e lo scontro diretto tra Ungheria e Canada: servirà una goleada per essere indipendenti dall'altro risultato. Il primato consentirebbe al Setterosa di saltare il primo turno dei playoff e di essere già certo dei quarti di finale .

Il tabellino

Italia-Ungheria 10-9

Italia: Teani L. , Tabani C. 1, Marletta C. 2, Avegno S. 2, Queirolo E. 1, Giustini S. 1, Picozzi D. 1, Bianconi R. , Emmolo G. , Palmieri V. , Galardi G. 1, Viacava G. 1, Banchelli C. . All. Silipo.

Ungheria: Gangl E. , Szilagyi D. 2, Valyi V. 1, Gurisatti G. 1, Mate Z. , Parkes R. 3, Mahieu G. , Keszthelyi R. 1, Leimeter D. , Rybanska N. , Farago K. , Garda K. 1, Magyari A. . All. Biro.

Arbitri: MARGETA (SLO), CARNEY (AUS).

Note – Parziali: 3-4 2-2 3-1 2-2 Superiorità numeriche: Italia 7/11 + un rigore realizzato da Marletta nel terzo tempo e Ungheria 7/16. Uscite per limite di falli Mate e Mahieu (U) e Marletta (I) nel quarto tempo. Nell’Italia in porta con il numero 13 Banchelli, nell’Ungheria con il numero 13 Magyari.