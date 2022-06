Mondiali, Fangio 7ª nei 200 rana. Zazzeri vola in finale nei 50 sl

BUDAPEST (Ungheria) - Lilly King ha vinto i 200 rana ai Mondiali di nuoto di Budapest. La statunitense ha trionfato in 2'22"41 davanti all'australiana Jenna Strauch (2'23"04) e alla connazionale Kate Douglass (2'23"20). L'azzurra Francesca Fangio ha concluso al settimo posto in 2'25"08. Un ottimo Lorenzo Zazzeri, invece, vince la sua semifinale e accede con il secondo miglior tempo (21"70), suo record personale, all'ultimo atto dei 50 stile libero ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022. Avanti a tutti, nella gara più veloce dell'intero programma, per il momento c'è il britannico Benjamin Proud (21"42). Escluso dai migliori otto il francese Florent Manadaou. Allo spareggio il brasiliano Bruno Fratus e l'altro transalpino Maxime Grousset.